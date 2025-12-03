Bce boccia emendamento di FdI sull’oro di Bankitalia | Le riserve non si vendono la maggioranza insiste e riformula la norma

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bce boccia emendamento di FdI su oro di Bankitalia: “Le riserve da 300 mld$ non si vendono”, governo insiste e riformula la norma La Banca centrale europea ha pubblicato un parere negativo riguardo all’emendamento, firmato dal senatore dei Fratelli d’Italia Lucio Malan, che recita: “Le riserv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bce boccia emendamento di fdi sull8217oro di bankitalia le riserve non si vendono la maggioranza insiste e riformula la norma

© Ilgiornaleditalia.it - Bce boccia emendamento di FdI sull’oro di Bankitalia: “Le riserve non si vendono”, la maggioranza insiste e riformula la norma

Altri contenuti sullo stesso argomento

bce boccia emendamento fdiLa Bce boccia l’emendamento di FdI sull’oro di Bankitalia - La Bce ha espresso parere negativo sull'emendamento di Fratelli d'Italia contenuto nella Legge di bilancio che riguarda l'oro. Da msn.com

bce boccia emendamento fdiLa Bce boccia l'emendamento sull'oro. "Il governo non può dare istruzioni a Bankitalia" - Il parere firmato dalla presidente Lagarde e inviato al Mef: “La finalità della proposta non è chiara, va riconsiderata”. Scrive repubblica.it

bce boccia emendamento fdiBce stoppa il governo sull’oro di Bankitalia: “Non chiara la finalità della norma". Fdi: “Appartiene al popolo, sorpresi dall’allarmismo” - Nel documento inviato al Mef, la Bce chiede più chiarezza sulla ratio della norma e ribadisce i vincoli europei che regolano la gestione delle riserve ... Scrive affaritaliani.it

bce boccia emendamento fdiOro di Bankitalia, la Bce gela l'emendamento di FdI: "Si rischia l'indipendenza della banca centrale” - Nonostante le modifiche, Francoforte invita a “riconsiderare” la proposta di Malan: in gioco ci sono l’indipendenza della banca centrale e soprattutto il divieto di finanziamento monetario agli stati. Si legge su ilfoglio.it

bce boccia emendamento fdiLa Bce difende l’oro di Bankitalia e dice no all’emendamento in manovra - L’oro della Banca d’Italia deve restare a via Nazionale: la Bce contro il progetto di Fdi di assegnare le riserve auree al “popolo italiano” ... Come scrive fortuneita.com

bce boccia emendamento fdiManovra: Boccia, 'emendamento FdI ricorda l'oro alla patria, va ritirato' - "Quando ho sentito per la prima volta parlare dell’emendamento sull’oro mi è venuto in mente ‘l’oro alla patria’. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bce Boccia Emendamento Fdi