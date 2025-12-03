Bce boccia emendamento di FdI sull’oro di Bankitalia | Le riserve non si vendono la maggioranza insiste e riformula la norma
Bce boccia emendamento di FdI su oro di Bankitalia: “Le riserve da 300 mld$ non si vendono”, governo insiste e riformula la norma La Banca centrale europea ha pubblicato un parere negativo riguardo all’emendamento, firmato dal senatore dei Fratelli d’Italia Lucio Malan, che recita: “Le riserv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
