Scritte no vax imbrattata la sede della Cgil di Bergamo

Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio, la sede della Cgil di Bergamo è stata imbrattata con scritte «no vax». L’episodio ha coinvolto tutte le vetrate della camera del lavoro, situata sotto i portici di via Garibaldi. Un atto che ha suscitato preoccupazione e richieste di maggiore attenzione da parte delle autorità locali e dei rappresentanti sindacali.

L'EPISODIO. Tutte le vetrate della camera del lavoro cittadina, sotto i portici di via Garibaldi vandalizzate nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio. Una scena a cui, purtroppo, negli anni dopo la pandemia ciclicamente dobbiamo assistere. Raid notturni di persone mai identificate che vandalizzano edifici, anche pubblici, con grandi scritte rosse di ispirazione no vax. È successo anche nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio a Bergamo in via Garibaldi, sulle vetrate della sede della Cgil di Bergamo. Scritte e slogan deliranti, vergate con il solito spary rosso. Questa la dichiarazione rilasciata dal segretario provinciale della Cgil, Marco Toscano: «L'ennesimo atto vandalico contro una delle sedi della CGIL di Bergamo da parte di ambienti no vax non intimidisce nessuno.

