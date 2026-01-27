Scritte no vax imbrattata la sede della Cgil di Bergamo

Da ecodibergamo.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio, la sede della Cgil di Bergamo è stata imbrattata con scritte «no vax». L’episodio ha coinvolto tutte le vetrate della camera del lavoro, situata sotto i portici di via Garibaldi. Un atto che ha suscitato preoccupazione e richieste di maggiore attenzione da parte delle autorità locali e dei rappresentanti sindacali.

L’EPISODIO. Tutte le vetrate della camera del lavoro cittadina, sotto i portici di via Garibaldi vandalizzate nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio. Una scena a cui, purtroppo, negli anni dopo la pandemia ciclicamente dobbiamo assistere. Raid notturni di persone mai identificate che vandalizzano edifici, anche pubblici, con grandi scritte rosse di ispirazione no vax. È successo anche nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio a Bergamo in via Garibaldi, sulle vetrate della sede della Cgil di Bergamo. Scritte e slogan deliranti, vergate con il solito spary rosso. Questa la dichiarazione rilasciata dal segretario provinciale della Cgil, Marco Toscano: «L’ennesimo atto vandalico contro una delle sedi della CGIL di Bergamo da parte di ambienti no vax non intimidisce nessuno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

scritte no vax imbrattata la sede della cgil di bergamo

© Ecodibergamo.it - Scritte «no vax», imbrattata la sede della Cgil di Bergamo

Approfondimenti su Cgil Bergamo

Scritte No Vax alla sede della Cgil Bergamo, Toscano: “Gesti vigliacchi”

La sede della Cgil di Bergamo è stata recentemente vittima di atti vandalici attribuibili ai No Vax.

A Napoli imbrattata la targa della sede di Fratelli d’Italia

Questa mattina a Napoli, la targa che segnala la sede di Fratelli d’Italia in corso Umberto è stata imbrattata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cgil Bergamo

scritte no vax imbrattataScritte «no vax», imbrattata la sede della Cgil di BergamoTutte le vetrate della camera del lavoro cittadina, sotto i portici di via Garibaldi vandalizzate nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio. ecodibergamo.it

scritte no vax imbrattataScritte No Vax alla sede della Cgil Bergamo, Toscano: Gesti vigliacchiIl segretario della Cgil Bergamo, Marco Toscano, commenta: Si tratta di gesti ossessivi e vigliacchi, che non hanno nulla a che fare con il dissenso e molto con l’incapacità di confrontarsi democratic ... bergamonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.