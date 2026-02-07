Altro raid dei no-vax | imbrattate le pareti delle strutture al centro sportivo di via delle Valli

Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni no-vax hanno imbrattato le pareti del centro sportivo di via delle Valli a Bergamo, noto come campo Coni. Le pareti sono state dipinte con scritte e simboli che rafforzano le loro posizioni contro la vaccinazione. La polizia indaga, ma ancora nessun sospetto è stato fermato. La struttura, che ospita le società di atletica della città, si trova in una zona molto visibile, vicino alla circonvallazione. I responsabili vogliono far passare un messaggio di dissenso,

Bergamo. I no-vax colpiscono ancora. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio sono state imbrattate le pareti delle strutture del centro sportivo comunale di via delle Valli, meglio noto come campo Coni, struttura visibile dalla circonvallazione e casa delle società di atletica leggera della città come l'Atletica Bergamo 59, U.S. Olimpia, Bergamo Stars, Polisportiva Imiberg, Omero Asd, Gav Vertova e Atletica Valle Brembana. "Coni complice di vax genocidio", "OMS nazi assassini", "Chi cancella è complice", "CO2 = Frode OMS vuole pedofilia", "OMS organizzazione criminale", "Sarete presto morti o schiavi": sono alcune delle scritte comparse e notate già dalla mattina da chi è transitato in zona.

