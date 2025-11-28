Incidente sulla Palermo-Sciacca scontro tra tre auto | due morti e tre feriti

Incidente mortale sulla SS624: due morti e tre feriti nello scontro tra tre auto tra Monreale e Altofonte L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra tre auto: due morti e tre feriti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’incidente che il 25 novembre 1985 uccide nel centro di Palermo gli studenti Biagio Siciliano e Giuditta Milella, con un’auto di scorta dei giudici Guarnotta e Borsellino che travolge un gruppo di allievi, è stato lo spartiacque tra chi pensava che la colpa di qua - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Palermo-Sciacca, violento scontro tra tre auto: morto un 18enne, grave una ragazza - È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla statale Palermo- Da fanpage.it

Un morto, cinque feriti in un grave incidente stradale sulla Palermo Sciacca - Tre auto coinvolte nello schianto all’altezza dello svincolo di Roccamena: vittima un ragazzo di 18 anni, gravi condizioni per una 20enne trasportata in elisoccorso ... Scrive marsalalive.it

Incidente sulla Palermo-Sciacca tra 3 auto, muore un 18enne e ci sono feriti gravissimi: il bilancio è tragico - Un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, è morto in seguito a uno scontro che ha coinvolto tre auto. Scrive virgilio.it