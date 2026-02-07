Sconfitta ed esonero è l’ultima chiamata | altro ribaltone in Serie A

La notizia corre veloce: in Serie A potrebbe arrivare un nuovo esonero, un ribaltone che non si vedeva da tempo. Le squadre sono sotto pressione, e le decisioni potrebbero arrivare nelle prossime ore. La situazione è tesa e tutti aspettano di capire chi sarà il prossimo a lasciare la panchina.

Verona, parla Sammarco: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano. Sul futuro.» Pagelle Verona Pisa, vince l'equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. I VOTI Mbappé PSG, scoppia il caso! Il club ha otto giorni per saldare i 5,9 milioni dovuti al francese Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c'è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L'indiscrezione Liverpool condannato a risarcire il Chelsea per il caso Rio Ngumoha: la ricostruzione di quanto è successo in Inghilterra! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l'Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l'addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all'Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Verona Pisa, vince l'equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. Approfondimenti su Serie A Lega Serie D: i biturgensi in trasferta sul campo del Follonica Gavorrano. Una sconfitta potrebbe portare all'esonero dell'allenatore. Sansepolcro, ultima chiamata per Ciampelli Il Sansepolcro affronta in trasferta il Follonica Gavorrano in una sfida chiave di Serie D. Ribaltone in Serie A, altro esonero: circola questo nome La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Serie A Lega Argomenti discussi: Serie A, due cambi ufficiali in panchina; Pisa: Gilardino esonerato, fatale la pesante sconfitta col Sassuolo; Pisa, esonerato Gilardino: al suo posto il favorito è Giampaolo; Gilardino esonerato dal Pisa, fatale la sconfitta contro il Sassuolo. Corsa a due per sostituirlo. Serie A, l'esonero è UFFICIALE: fatale la quattordicesima sconfittaL'esonero nell'aria da un po' adesso è ufficiale. Fatale la quattordicesima sconfitta stagionale, con l'ultima vittoria risalente addirittura allo scorso dicembre. Verona sconfitto 4-0 a Cagliari, Zanetti a rischio esoneroNiente dichiarazioni nel dopogara, al suo posto il direttore sportivo Sean Sogliano: «Inutile parli l'allenatore» Il presidente esecutivo del club giallobu, ha indetto una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dopo l'esonero di Zanetti e la pesante sconfitta di Cagliari Verona, costa cara la sconfitta di Cagliari: #Zanetti esonerato, si pensa a D'Aversa come sostituto

