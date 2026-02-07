Sconfitta ed esonero è l’ultima chiamata | altro ribaltone in Serie A

La notizia corre veloce: in Serie A potrebbe arrivare un nuovo esonero, un ribaltone che non si vedeva da tempo. Le squadre sono sotto pressione, e le decisioni potrebbero arrivare nelle prossime ore. La situazione è tesa e tutti aspettano di capire chi sarà il prossimo a lasciare la panchina.

Serie D: i biturgensi in trasferta sul campo del Follonica Gavorrano. Una sconfitta potrebbe portare all’esonero dell’allenatore. Sansepolcro, ultima chiamata per Ciampelli

Il Sansepolcro affronta in trasferta il Follonica Gavorrano in una sfida chiave di Serie D.

Ribaltone in Serie A, altro esonero: circola questo nome

Argomenti discussi: Serie A, due cambi ufficiali in panchina; Pisa: Gilardino esonerato, fatale la pesante sconfitta col Sassuolo; Pisa, esonerato Gilardino: al suo posto il favorito è Giampaolo; Gilardino esonerato dal Pisa, fatale la sconfitta contro il Sassuolo. Corsa a due per sostituirlo.

Verona sconfitto 4-0 a Cagliari, Zanetti a rischio esoneroNiente dichiarazioni nel dopogara, al suo posto il direttore sportivo Sean Sogliano: «Inutile parli l’allenatore» ... unionesarda.it

