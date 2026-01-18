Serie D | i biturgensi in trasferta sul campo del Follonica Gavorrano Una sconfitta potrebbe portare all’esonero dell’allenatore Sansepolcro ultima chiamata per Ciampelli
Il Sansepolcro affronta in trasferta il Follonica Gavorrano in una sfida chiave di Serie D. La squadra biturgense, priva di Vitiello e Belli, cerca punti fondamentali per evitare conseguenze negative, incluso il possibile esonero dell’allenatore Ciampelli. Entrambe le formazioni devono fare i conti con assenze importanti, che influiranno sull’andamento della partita e sulla classifica. Un risultato positivo potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il futuro del team.
SANSEPOLCRO Se il Sansepolcro parte senza Vitiello e Belli in avanti (il primo infortunato, il secondo squalificato), anche il Follonica Gavorrano dell’ex Alain Fremura ha una defezione nel reparto offensivo: si tratta di Mutton, peraltro autore del gol che sette giorni fa aveva sbloccato il risultato nella partita interna poi persa contro il Poggibonsi a causa anche dell’influenza che aveva falcidiato mezza squadra. Vedremo quanti elementi avrà recuperato mister Lucio Brando; per il collega Davide Ciampelli – lo abbiamo ricordato a inizio settimana – quella di oggi al "Malservisi-Matteini" potrebbe essere l’ultima presenza in panca qualora la squadra non riuscisse a fare risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D: trasferta a Gavorrano per il Sansepolcro di mister Ciampelli.
