Ribaltone in Serie A altro esonero | circola questo nome
In Serie A potrebbe scoppiare un ribaltone capace di cambiare l’intero equilibrio del campionato: il nome che circola fa tremare i tifosi. Nell’aria si percepisce una strana tensione, una di quelle che arrivano piano però poi restano lì, ferme, come se qualcosa fosse sul punto di rompersi. Il campionato sta entrando nella fase in cui ogni scelta pesa, ogni risultato lascia un segno più profondo del previsto e ogni indiscrezione diventa benzina per voci sempre più insistenti. Si parla di un possibile esonero, uno di quellipesanti, il cui nome andrebbe ad incidere e non poco. Avrebbe una reazione a catena devastante per gli equilibri italiani. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Nuova guida tecnica al Sorrento https://www.corrierepl.it/2025/11/19/nuova-guida-tecnica-al-sorrento/ Il Sorrento calcio definisce l’esonero di Mirko Conte ed affida la panchina della prima squadra a Cristian Serpini. Ennesimo ribaltone in Serie C , quasi pochi - facebook.com Vai su Facebook
Serie A: altro esonero, subito il sostituto - L'ultima sosta di campionato ha portato in dote tre nuovi allenatori nel campionato italiano, ma le sorprese non sono finite. Segnala calciomercatonews.com
Di Marzio: “Serie B, in arrivo altro ribaltone in panchina” - Secondo Gianluca Di Marzio il Bari riflette sull’esonero di Caserta: valutati Vivarini e Maran dopo il ko col Frosinone. Secondo ilovepalermocalcio.com
Esonerato Dario Hubner, arriva Cristian Brocchi: Zeta Milano e un ribaltone in salsa Serie A - La squadra milita in seconda categoria, ma il presidente Zw Jackson vuole massima serietà: "Mossa per responsabilizzare i giocatori. Lo riporta msn.com