Scompare con l' autosi sospetta la caduta nel fiume Liri

Un uomo di 50 anni è scomparso dopo essere finito nel fiume Liri a Castelliri. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe precipitato nelle acque del fiume. La sua auto è stata trovata nei pressi del fiume, ma di lui non ci sono ancora tracce. Le ricerche sono in corso mentre si cerca di capire cosa sia successo.

Dramma a Castelliri dove un uomo di 50 anni, residente a Monte San Giovanni Campano, nella a frazione di Chiamari, sarebbe precipitato con la sua auto nelle acque del fiume Liri.A dare l'allarme alcuni familiari che hanno allertato i carabinieri di Sora. Sul posto stanno lavorando i sommozzatori.

