Venerdì pomeriggio, nel porto di Genova, si è svolto uno sciopero dei portuali contro l’economia di guerra. Alla partenza del corteo, alle 18.30, uno striscione con scritto “I portuali non lavorano per la guerra” ha attirato l’attenzione dei passanti. La protesta ha impedito l’attracco di una nave diretta in Israele, in segno di solidarietà e dissenso. Una giornata di azione congiunta dei porti italiani e internazionali, con l’obiettivo di denunciare le ripercussioni della guerra sul settore

“ I portuali non lavorano per la guerra “: dietro questo striscione, alle 18.30 di venerdì 6 febbraio, dal porto di Genova è partito il corteo del Calp per la giornata internazionale di azione congiunta dei porti. Nella giornata di ieri hanno scioperato i portuali dei sindacati Enedep (Grecia), Lab (Paesi Baschi), Liman-Is (Turchia), ODT (Marocco) e in Italia l’Usb. “I lavoratori portuali di circa 21 tra i più importanti porti europei e del Mediterraneo, da Tangeri a Mersin, passando per Bilbao, da gran parte dei porti italiani e dal Pireo ed Elefsina, hanno manifestato e scioperato insieme – hanno sintetizzato gli organizzatori – per garantire che i porti europei e mediterranei siano luoghi di pace e liberi da qualsiasi coinvolgimento nella guerra, per opporsi agli effetti dell’economia di guerra su salari, pensioni, diritti e condizioni di salute e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero internazionale dei portuali contro l’economia di guerra: a Genova impedito l’attracco di una nave diretta verso Israele

Approfondimenti su Genova Porti

Gli scioperi dei portuali italiani sono arrivati questa mattina a Livorno, Genova e Venezia.

A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Porti

Argomenti discussi: Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; Confermato lo sciopero internazionale dei portuali del 6 febbraio 2026; I portuali di Ancona si organizzano verso lo sciopero internazionale; VENERDÌ SCIOPERO INTERNAZIONALE DEI PORTI. È LA PRIMA MOBILITAZIONE UNITARIA DI PORTUALI EUROPEI E MEDITERRANEI NELLA STORIA.

Sciopero portuali a Genova: presidio e protesta internazionaleSciopero dei portuali a Genova con presidio al varco San Benigno. Mobilitazione internazionale in oltre 20 porti europei tra proteste e richieste sindacali. ligurianotizie.it

Confermato lo sciopero internazionale dei portuali del 6 febbraio 2026I sindacati che lo hanno convocato confermano lo sciopero internazionale dei portuali di 24 ore per il 6 febbraio 2026. In Italia aderiscono dieci scali, con presidi e iniziative pubbliche. La piattaf ... trasportoeuropa.it

Qualcuno ha letto la notizia dello sciopero internazionale dei portuali per dire che i porti devono essere territorio di pace e non piattaforma logistica di guerre e del genocidio in Palestina Dall’Italia alla Grecia, dai Paesi Baschi alla Slovenia, passando per il M facebook

#Sciopero internazionale dei portuali il 6 febbraio 2026: navi ferme in rada, porti bloccati e ripercussioni immediate su flussi logistici e intermodalità nel #Mediterraneo e nel Nord Europa #trasporto #merce #mare #container x.com