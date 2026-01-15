Non lavoriamo per la guerra | a Genova l' assemblea dei portuali poi lo sciopero internazionale
A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale. Questi eventi rappresentano un momento di confronto e azione collettiva, sottolineando l'importanza di una posizione condivisa contro le politiche militari che coinvolgono la città e il settore portuale. La mobilitazione mira a sensibilizzare e promuovere un dibattito pubblico su temi di pace e disarmo.
Prima l'assemblea nazionale, poi lo sciopero internazionale: questi i due step che coinvolgeranno nelle prossime settimane i portuali genovesi impegnati nella lotta contro le politiche di riarmo.Prima l'assemblea al Cap, poi lo sciopero internazionaleIn particolare, venerdì 23 gennaio alle 18 si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
23 gennaio, Genova: i portuali non lavorano per la guerra, assemblea nazionale ore 18.00 presso il CAP, via Albertazzi 3. Verso lo sciopero internazionale del 6 febbraio.
"Non lavoriamo per la guerra": a Genova l'assemblea dei portuali, poi lo sciopero internazionale - Venerdì 23 gennaio l'assemblea nazionale dei lavoratori portuali al Cap di via Albertazzi, per costruire da Genova la mobilitazione che coinvolgerà tutta Italia (e non solo) il 6 febbraio ... genovatoday.it
Portuali Genova, non vogliamo lavorare per la guerra - Non vogliamo collaborare alle politiche di riarmo, non vogliamo che le banchine siano privatizzate e che diventino strumento degli eserciti. ansa.it
A Genova assemblea dei portuali europei contro la guerra - Sabato e domenica portuali da tutta Europa riuniti nella sede del Cap a Genova per elaborare una strategia comune di boicottaggio commerciale verso Israele. rainews.it
