Non lavoriamo per la guerra | a Genova l' assemblea dei portuali poi lo sciopero internazionale

A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale. Questi eventi rappresentano un momento di confronto e azione collettiva, sottolineando l'importanza di una posizione condivisa contro le politiche militari che coinvolgono la città e il settore portuale. La mobilitazione mira a sensibilizzare e promuovere un dibattito pubblico su temi di pace e disarmo.

Portuali Genova, non vogliamo lavorare per la guerra - Non vogliamo collaborare alle politiche di riarmo, non vogliamo che le banchine siano privatizzate e che diventino strumento degli eserciti. ansa.it

A Genova assemblea dei portuali europei contro la guerra - Sabato e domenica portuali da tutta Europa riuniti nella sede del Cap a Genova per elaborare una strategia comune di boicottaggio commerciale verso Israele. rainews.it

