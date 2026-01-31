Scioperi settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 tutte le città coinvolte | stop treni bus e altri settori

Nella settimana dal 2 all’8 febbraio, in tutta Italia si registrano numerosi scioperi e agitazioni sindacali. Treni e bus fermano i servizi, coinvolgendo diverse città e settori. Le agitazioni sono state annunciate dai sindacati e potrebbero causare disagi per chi deve spostarsi. Le autorità invitano cittadini e lavoratori a informarsi in anticipo sugli orari e le possibili interruzioni.

Settimana senza sciopero generale, ma con un fitto calendario di proteste dal 02 Febbraio 2026 al 08 Febbraio 2026 che interessa soprattutto i trasporti. In Lombardia i treni di Trenord si fermano tra lunedì e martedì, mentre giovedì a Rimini è previsto uno stop di Trenitalia. Venerdì 06 Febbraio riflettori sull'Abruzzo: il TPL di TUA è coinvolto da varie sigle, con modalità di sciopero differenziate e rispetto delle fasce di garanzia; a Bari, AMTAB effettua quattro ore di astensione. Sulla rete autostradale sono programmati turni di protesta del personale di Autostrade per l'Italia in più province del Nord.

