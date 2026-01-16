Ferentino al via la seconda edizione di Femminile Plurale
Accoglienza, Solidarismo ed Inclusione: questi gli ingredienti che hanno caratterizzato - lo scorso anno scolastico - il corso di alfabetizzazione alla lingua italiana, rivolto alle mamme degli alunni stranieri, frequentanti l'I.C. Ferentino 1, ma aperto anche agli esterni. Un progetto-pilota. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Integrazione e cittadinanza: l’Istituto Comprensivo Primo Ferentino diventa centro esami CELI e riapre le porte alle mamme.
