Educare all’attesa nel periodo natalizio | gli strumenti che trasformano l’impazienza in crescita emotiva Perché dire no oggi costruisce la felicità di domani secondo Stefano Rossi

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La domanda "Cosa hai chiesto a Babbo Natale quest'anno?" può generare risposte che ricordano una lista della spesa, con richieste di smartphone anche da parte di bambini che non sanno ancora leggere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

