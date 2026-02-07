Carnevale tra immagini e miniature Sciacca racconta la sua storia con le gallerie diffuse

Da agrigentonotizie.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Sciacca si trasforma in un’esposizione di immagini e miniature, un modo per raccontare la sua lunga storia. La città non si limita a mettere in scena carri e maschere, ma apre le sue gallerie diffuse, dove si possono ammirare dettagli di antiche tradizioni. Sono piccole opere d’arte che riflettono la passione e il passato della comunità. La manifestazione invita i visitatori a scoprire un patrimonio fatto di memoria e creatività, ben oltre la semplice festa in strada.

Il Carnevale di Sciacca non è soltanto spettacolo in movimento, ma un patrimonio di arte e memoria che merita di essere osservato da vicino. Con questo spirito l’associazione L’AltraSciacca ha inserito nel programma delle iniziative un trittico di esposizioni capace di unire la maestria dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Sciacca, Pippo Graffeo racconta mezzo secolo di Carnevale al teatro Samonà

Sabato sera il teatro Samonà di Sciacca si riempie per uno spettacolo speciale.

