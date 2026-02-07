Carnevale tra immagini e miniature Sciacca racconta la sua storia con le gallerie diffuse

Il Carnevale di Sciacca si trasforma in un’esposizione di immagini e miniature, un modo per raccontare la sua lunga storia. La città non si limita a mettere in scena carri e maschere, ma apre le sue gallerie diffuse, dove si possono ammirare dettagli di antiche tradizioni. Sono piccole opere d’arte che riflettono la passione e il passato della comunità. La manifestazione invita i visitatori a scoprire un patrimonio fatto di memoria e creatività, ben oltre la semplice festa in strada.

Il Carnevale di Sciacca non è soltanto spettacolo in movimento, ma un patrimonio di arte e memoria che merita di essere osservato da vicino. Con questo spirito l'associazione L'AltraSciacca ha inserito nel programma delle iniziative un trittico di esposizioni capace di unire la maestria dei.

Sabato sera il teatro Samonà di Sciacca si riempie per uno spettacolo speciale.

