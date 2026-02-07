La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, torna a difendere la linea del suo partito. In un momento di scontri interni, ribadisce che il Pd ha un’unica direzione e una maggioranza consolidata. Chi prova a mettere in discussione questa unità, dice, sbaglia. Schlein sottolinea che le voci discordanti non rappresentano la realtà del partito, che invece si mantiene compatto su una strategia chiara.

ROMA – Il Pd ha "una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d'accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l'idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola, non due, non tre e non nessuna. Questo è fondamentale". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein (foto), alla direzione del partito, al Nazareno. "Che qualcuno la pensi diversamente in un grande partito ci sta, è sano in un partito non personale ci sia una minoranza, anche delle minoranze. La presenza della minoranza è un valore, il pluralismo è un valore, noi lo difendiamo. Ci sono stata anche in minoranza, in un tempo in cui purtroppo veniva sbeffeggiata.

© Lopinionista.it - Schlein: “Il Pd ha una linea chiara, sbaglia chi dà un’idea diversa”

La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito che nel partito c’è spazio per opinioni diverse, ma la linea resta chiara.

Questa mattina a Roma, il dibattito nel Partito Democratico si accende sulle posizioni di Elly Schlein.

