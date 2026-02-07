Schlein | Il Pd ha una linea chiara sbaglia chi dà un’idea diversa
La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, torna a difendere la linea del suo partito. In un momento di scontri interni, ribadisce che il Pd ha un’unica direzione e una maggioranza consolidata. Chi prova a mettere in discussione questa unità, dice, sbaglia. Schlein sottolinea che le voci discordanti non rappresentano la realtà del partito, che invece si mantiene compatto su una strategia chiara.
ROMA – Il Pd ha “una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d’accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l’idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola, non due, non tre e non nessuna. Questo è fondamentale”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein (foto), alla direzione del partito, al Nazareno. “Che qualcuno la pensi diversamente in un grande partito ci sta, è sano in un partito non personale ci sia una minoranza, anche delle minoranze. La presenza della minoranza è un valore, il pluralismo è un valore, noi lo difendiamo. Ci sono stata anche in minoranza, in un tempo in cui purtroppo veniva sbeffeggiata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su Schlein Pd
**Pd: Schlein, 'rispetto per tutti ma partito ha una linea'**
La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito che nel partito c’è spazio per opinioni diverse, ma la linea resta chiara.
**Pd: 'la linea è una', Schlein e il fantasma del leader forte a sinistra, da Craxi a Renzi**
Questa mattina a Roma, il dibattito nel Partito Democratico si accende sulle posizioni di Elly Schlein.
Ultime notizie su Schlein Pd
Argomenti discussi: Direzione nazionale PD – La relazione della segretaria Elly Schlein – VIDEO; Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Parla, il Pd ti ascolta. La mossa di Schlein per riagganciare gli intellettuali; Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendo.
Schlein alla Direzione nazionale Pd alla prova dei riformisti: Rispetto per le minoranze, la linea è unaLa relazione della segretaria per rispondere alle critiche e alle richieste delle ultime settimana arrivata da un pezzo di partito. I riformisti preparano la loro risposta ... ilfoglio.it
Schlein riunisce la direzione Pd, approvata la relazione della segretaria dem. Ma i riformisti si astengonoLa direzione Pd approva la relazione di Schlein, astenuti i riformisti La direzione del Pd ha approvato la relazione della segretaria ... affaritaliani.it
Scontro aperto Schlein-riformisti alla direzione del partito: «La linea del Pd è una». «Ci rispetti». x.com
Tregua armata nel Pd: i riformisti si astengono sulla relazione di Schlein. La segretaria rivendica: "Sì al pluralismo, ma la linea deve essere una". Di Gianluca De Rosa facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.