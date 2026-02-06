La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito che nel partito c’è spazio per opinioni diverse, ma la linea resta chiara.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Che ci sia qualcuno che la pensi diversamente ci sta in un partito che è democratico e non personale. E la presenza di una minoranza o più minoranze è un valore e noi lo difendiamo. Anche io sono stata in minoranza in un periodo in cui la minoranza veniva sbeffeggiata, ecco io chiedo che in questo partito ci sia rispetto per tutti, soprattutto per chi ha una idea diversa dalla maggioranza. Ma nella consapevolezza che la maggioranza ha una linea chiara ed è sbagliato dare l'idea che ci sono linee diverse nel Pd. Si può essere più o meno d'accordo, ma la linea è una". Lo dice Elly Schlein alla Direzione del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Pd: Schlein, 'rispetto per tutti ma partito ha una linea'**

Approfondimenti su Schlein Roma

L’ingresso di Stefano Bonaccini nella maggioranza del Pd ha rafforzato l’unità interna, evitando una spaccatura imminente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Schlein Roma

Argomenti discussi: Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Schlein da Napoli: Non vogliamo l'Ice in Italia. No al condono; Referendum giustizia, CasaPound vota sì e Schlein attacca: polemiche per il post del Pd; Ddl stupri, Schlein a Meloni: sul consenso non farti dare linea da patriarcato.

**Sicurezza: Schlein, no a nuove strette alle libertà democratiche’**Roma, 5 feb (Adnkronos) - Non si usi quanto accaduto per giustificare nuove strette alle libertà democratiche, la libertà di manifestazione è fondamentale per una democrazia, non deve essere comprome ... ilsannioquotidiano.it

«Anche Casapound vota sì»: il Pd sul referendum risponde colpo su colpoLa segretaria Schlein e un post sui social associa i sostenitori del Sì a Casapound. Immediate le reazioni indignate dei riformisti che hanno promosso il comitato per il Sì. Picerno: «Gravemente insul ... editorialedomani.it

La PROPOSTA di BONGIORNO è IRRICEVIBILE. La proposta della presidente Bongiorno rappresenta un passo indietro, non solo rispetto all'accordo tra Schlein e Meloni che aveva portato all'approvazione del testo sul consenso alla Camera e rispetto alle facebook

Il ciclone Harry ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna e il Governo Meloni ha risposto con uno stanziamento ridicolo: briciole rispetto ai danni reali. Nessuna opera di prevenzione, nessuna strategia. Smantellare Italia Sicura, voluta dal governo Re x.com