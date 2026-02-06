Questa mattina a Roma, il dibattito nel Partito Democratico si accende sulle posizioni di Elly Schlein. La segretaria ha ribadito che la linea del partito è chiara e unitaria, ma le divisioni interne restano evidenti. D'Alema, presente alla riunione, si è seduto al suo solito posto alla capotavola, rafforzando l’immagine di una leadership che cerca di affermarsi nel partito. La discussione si fa più calda, mentre alcuni osservatori si chiedono se il Pd possa davvero tornare a un leader forte

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Capotavola è dove mi siedo io". Chissà se Massimo D'Alema l'ha pronunciata davvero la celebre frase che gli viene attribuita dai tempi della Fgci. Di certo c'è che, per lungo tempo, era il numero di telefono dell'ex premier che bisognava fare per sapere chi comandava. E chissà dov'era seduta Elly Schlein al tavolo della Direzione del Pd, a capotavola? "Chiedo rispetto per tutti, ma la maggioranza ha una linea chiara. Si può essere più o meno d'accordo, ma la linea è una", ha detto la segretaria dem Un passaggio, alla fine dell'intervento al 'parlamentino' Pd, che ha scatenato le polemiche della minoranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Pd: 'la linea è una', Schlein e il fantasma del leader forte a sinistra, da Craxi a Renzi**

Approfondimenti su D Alema Il Pd

Il fantasma di Bettino Craxi continua a influenzare la sinistra italiana, a oltre trent’anni dalle vicende di Mani Pulite.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su D Alema Il Pd

Argomenti discussi: Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; ''La linea del Partito democratico che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum è insultante e svilente'', Pina Picierno ''resiste'' ma il Pd dove sta scivolando?; Schlein punta il 2027: Partita aperta e Pd mai così unito. Meloni tace su Minneapolis; Ddl stupri, Schlein a Meloni: sul consenso non farti dare linea da patriarcato.

**Pd: 'la linea è una', Schlein e il fantasma del leader forte a sinistra, da Craxi a Renzi**Roma, 6 feb (Adnkronos) - Capotavola è dove mi siedo io. Chissà se Massimo D'Alema l'ha pronunciata davvero la celebre frase che gli viene attribuita dai tempi della Fgci. Di certo c'è che, per lung ... iltempo.it

Schlein riunisce la direzione Pd: Sano ci sia una minoranza, ma la linea è unaE sulla sicurezza: No a nuove strette alle libertà democratiche. La minoranza si riunisce, potrebbe presentare un ordine del giorno ... repubblica.it

Schlein: «No a nuove strette anti-democratiche. Il Pd è plurale, ma la linea è una» x.com

Schlein alla Direzione nazionale Pd alla prova dei riformisti: "Rispetto per le minoranze, ma fuori dal partito la linea è una". facebook