Campioni musica spettacolo | Torino è pronta a un’edizione speciale del Grand Prix di fioretto Trofeo Inalpi 2026

Torino si prepara a ospitare un’edizione speciale del Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” 2026. I campioni sono già arrivati e si allenano nell’Inalpi Arena. Prima delle finali, la musica riempirà l’aria e l’atmosfera si fa ancora più emozionante. L’evento promette di essere uno spettacolo da non perdere per gli appassionati di scherma e musica.

I campioni in pedana, la grande musica prima delle fasi finali, un evento spettacolare in una cornice ricca di suggestioni quale è l’Inalpi Arena. Torino è pronta ad accendere i riflettori della scherma mondiale sul Grand Prix di fioretto femminile e maschile. La 16^ edizione del “Trofeo Inalpi” sarà anche quest’anno tappa italiana – e unica europea per la specialità – del circuito d’élite di Coppa del Mondo: solo gare individuali a punteggio maggiorato per uno degli appuntamenti più importanti e sentiti del calendario internazionale. Il weekend piemontese si aprirà giovedì con le fasi di qualificazione della prova femminile, mentre venerdì andranno in scena i preliminari della competizione maschile.🔗 Leggi su Sportface.it

A Torino torna il grande fioretto con l’apertura della prevendita per il Grand Prix “Trofeo Inalpi” 2026.

Torino si prepara a ospitare il Grand Prix FIE 2026 di fioretto, un evento che richiamerà i migliori atleti del mondo.

