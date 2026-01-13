Torino riabbraccia il grande fioretto | al via la prevendita per il Grand Prix Trofeo Inalpi 2026

A Torino torna il grande fioretto con l’apertura della prevendita per il Grand Prix “Trofeo Inalpi” 2026. Dal 5 al 7 febbraio, l’Inalpi Arena ospiterà la 16ª edizione della tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo, offrendo un’occasione importante per gli appassionati di scherma di assistere a competizioni di alto livello.

Dal 5 al 7 febbraio l’Inalpi Arena ospita la 16ª edizione della tappa italiana del circuito d’élite di Coppa del Mondo. Biglietti già disponibili per una giornata clou, sabato 7, con tutti i campioni del fioretto mondiale in pedana. Torino è pronta ad accogliere lo spettacolo del Grand Prix di fioretto. È scattata la prevendita . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

