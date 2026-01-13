Torino riabbraccia il grande fioretto | al via la prevendita per il Grand Prix Trofeo Inalpi 2026
A Torino torna il grande fioretto con l’apertura della prevendita per il Grand Prix “Trofeo Inalpi” 2026. Dal 5 al 7 febbraio, l’Inalpi Arena ospiterà la 16ª edizione della tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo, offrendo un’occasione importante per gli appassionati di scherma di assistere a competizioni di alto livello.
Per l'Italia del CT Simone Vanni, protagonista di un eccellente inizio di stagione sia al femminile che al maschile, il "Trofeo Inalpi" rappresenterà l'appuntamento di casa
