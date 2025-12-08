scherma le spadiste azzurre partono con il podio alla prima di coppa del mondo

Dopo aver festeggiato la vittoria nell’individuale di Giulia Rizzi, l’Italia sorride anche nella prova a squadre della prima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile. Con un quartetto decisamente sperimentale e veramente giovanissimo, le azzurre sono riuscite a conquistare un bel podio, salendo sul gradino più basso. Il quartetto composto infatti da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio ha concluso al terzo posto, bagnando l’esordio stagionale con un ottimo risultato. A vincere è stata l’Estonia, che ha dominato l’ultimo atto contro l’Ungheria con un perentorio 45-22. 🔗 Leggi su Oasport.it

