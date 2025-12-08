Scherma le spadiste azzurre partono con il podio alla prima di Coppa del Mondo
Dopo aver festeggiato la vittoria nell’individuale di Giulia Rizzi, l’Italia sorride anche nella prova a squadre della prima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile. Con un quartetto decisamente sperimentale e veramente giovanissimo, le azzurre sono riuscite a conquistare un bel podio, salendo sul gradino più basso. Il quartetto composto infatti da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio ha concluso al terzo posto, bagnando l’esordio stagionale con un ottimo risultato. A vincere è stata l’Estonia, che ha dominato l’ultimo atto contro l’Ungheria con un perentorio 45-22. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mondiali Militari di scherma, doppio oro per l’Italia a Siviglia: trionfano spadiste e sciabolatori
Scherma, un argento e un bronzo regionale per le spadiste giallorosse
Scherma, sette spadiste azzurre in tabellone a Vancouver
Mantova torna in pedana per il terzo anno consecutivo con una tappa ufficiale della scherma: la prova regionale di qualificazione di spada maschile e femminile. Un appuntamento che porta in città il meglio delle categorie Assoluti: spadiste e spadisti dai 15 a - facebook.com Vai su Facebook
Scherma, le spadiste azzurre partono con il podio alla prima di Coppa del Mondo - Dopo aver festeggiato la vittoria nell'individuale di Giulia Rizzi, l'Italia sorride anche nella prova a squadre della prima tappa della Coppa del Mondo ... Da oasport.it
Scherma, sette spadiste azzurre in tabellone a Vancouver - A Vancouver si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di spada femminile. Segnala oasport.it
Mondiali Scherma, le spadiste azzurre eliminate in semifinale - La squadra azzurra di spada femminile è stata eliminata nella semifinale dei Mondiali di Scherma. corrieredellosport.it scrive