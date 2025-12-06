Sci alpinismo l’Italia inizia la Coppa del Mondo con il podio nella staffetta mista Storico trionfo USA a Solitude

Inizia nel migliore dei modi il percorso dell’Italia nella Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026. Nella gara inaugurale, la staffetta mista a coppie, l a rappresentativa tricolore conquista, infatti, un prestigioso secondo posto alle spalle dell’inarrestabile formazione padrona di casa che centra così uno storico trionfo. La coppia composta da Cameron Smith e Anna Gibson si aggiudica la gara con il tempo di  0:32:17.6. Il duo americano prende il comando delle operazioni dopo la prima frazione grazie allo straordinario ingresso in gara di Smith c he recupera il passivo accumulato dalla compagna e crea il solco che i rivali non riusciranno più a recuperare. 🔗 Leggi su Oasport.it

