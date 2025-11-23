Coppa del Mondo Scherma Paralimpica Italia sul podio | trionfo di Mogos nel fioretto Massa è secondo nella spada

Nakhon Ratchasima – Un oro e un argento per l’Italia nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso a Nakhon Ratchasima. Il sabato thailandese regala il trionfo di Andreea Mogos, oro nel fioretto femminile categoria B, e l’argento di Michele Massa nella spada maschile B, due podi che arricchiscono il bottino azzurro in questa trasferta asiatica, portandolo a quota otto medaglie. Andreea Mogos domina e conquista anche la competizione delle fiorettiste categoria B, bissando la vittoria ottenuta due giorni fa nella sciabola. L’esaltante percorso della piemontese delle Fiamme Oro è iniziato con il successo per 15-6 sulla “neutrale” Boykova negli ottavi ed è proseguito con il 15-9 nei quarti su Tong, portacolori di Hong Kong, che le ha consegnato la certezza del podio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it