Scherma solidale Gli atleti donano prima della gara

Questa mattina a Desio gli atleti di scherma hanno fatto qualcosa di diverso dal solito. Prima di salire in pedana per la gara, hanno donato sangue in un gazebo allestito vicino al palazzetto. Un gesto semplice, ma che ha coinvolto tutti, appassionati e spettatori, mostrando un volto più umano dello sport. La manifestazione si conferma come un evento che unisce passione e solidarietà, nel pieno rispetto di oltre trent’anni di storia della Scherma Desio sul territorio.

La Scherma Desio, oltre trent'anni di attività sul territorio, torna protagonista con un appuntamento che unisce competizione e solidarietà. Sabato e domenica, al Palafitline di via Agnesi, andrà in scena il 33° Trofeo di Scherma Città di Desio, una due giorni che richiamerà giovani atleti da tutta Italia, pronti a incrociare le lame in una delle manifestazioni più attese della stagione. Ma il torneo desiano ha una particolarità che lo rende unico nel suo genere: per partecipare, non basta presentarsi in pedana con fioretto, spada o sciabola. Serve anche un gesto di cuore. Accanto alla competizione sportiva, infatti, si svolgerà il 9° Trofeo della Solidarietà, un'iniziativa che invita tutti gli atleti a portare prodotti alimentari da consegnare al banchetto allestito all'ingresso del palazzetto dai volontari della Caritas cittadina.

