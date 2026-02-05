Olimpiadi gli atleti donano una giacca a Mattarella | Sono un po’ fuori età…

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano. Durante la visita, gli atleti gli hanno consegnato una giacca, commentando scherzosamente di essere “un po’ fuori età”. Mattarella è stato ricevuto da diversi esponenti istituzionali e sportivi, tra cui il presidente del Coni e il sindaco di Milano. La visita si inserisce nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano, accolto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal sindaco Giuseppe Sala, dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, e dall’ad della Fondazione, Andrea Varnier. Durante la visita, il capo dello Stato ha firmato il murale della tregua e poi ha ricevuto in dono una giacca dagli atleti. “Sono leggermente fuori età per i Giochi ma grazie di questo dono, lo conserverò con affetto e lo indosserò. È significativo e prezioso” ha detto Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico.

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

