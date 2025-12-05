Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia del derby contro Benevento, l’assistant coach della Scandone Avellino Ciro Dell’Imperio analizza il momento della squadra e il lavoro svolto nelle ultime settimane. Ripartendo dalla sconfitta con la Carver, Dell’Imperio sottolinea la crescita del gruppo: “Siamo stati bravi a compattarci e a lavorare sugli aspetti emersi da quella partita. I ragazzi hanno davvero alzato l’asticella in termini di intensità, energia e attenzione difensiva. Le tre vittorie consecutive, soprattutto quella contro Cagliari, ne sono la prova”. Proprio sul successo contro la formazione sarda: “È stata una vittoria del collettivo, ottenuta senza poter contare su Beck e, da metà gara, nemmeno su Duranti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, Dell’Imperio non si nasconde: “Contro Benevento test di maturità”