Scandone Dell’Imperio non si nasconde | Contro Benevento test di maturità
Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia del derby contro Benevento, l’assistant coach della Scandone Avellino Ciro Dell’Imperio analizza il momento della squadra e il lavoro svolto nelle ultime settimane. Ripartendo dalla sconfitta con la Carver, Dell’Imperio sottolinea la crescita del gruppo: “Siamo stati bravi a compattarci e a lavorare sugli aspetti emersi da quella partita. I ragazzi hanno davvero alzato l’asticella in termini di intensità, energia e attenzione difensiva. Le tre vittorie consecutive, soprattutto quella contro Cagliari, ne sono la prova”. Proprio sul successo contro la formazione sarda: “È stata una vittoria del collettivo, ottenuta senza poter contare su Beck e, da metà gara, nemmeno su Duranti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
I Giornata Campania Cup Esordienti A e B Sabato 15 Novembre 2025 piscina Centro Federale di Napoli Piscina Scandone Prima parte Esordienti A Start ore 8.00 Seconda parte Esordienti B ore 11.00 circa Link risultati https://nuoto.ficr.it/#/NUO/prog - facebook.com Vai su Facebook
Piscina “Felice Scandone” a Fuorigrotta: approvati lavori per 593mila euro - Approvati gli interventi di manutenzione straordinaria per il completamento e l’adeguamento funzionale dell’impianto natatorio “Felice Scandone” di Fuorigrotta. Secondo ilmattino.it