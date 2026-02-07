Scalatore muore incastrato nel ghiaccio

Questa sera a Lillaz, in Valle d'Aosta, uno scalatore straniero ha perso la vita durante una discesa su una cascata di ghiaccio. L’uomo si è incastrato nell’acqua gelida sotto il ghiaccio, a diversi metri di profondità, a causa di un errore tecnico. I soccorsi sono intervenuti, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

22.00 Uno scalatore è morto su una cascata di ghiaccio a Lillaz (Cogne), in Valle d'Aosta. Il decesso è stato causato da un errore tecnico nella discesa che ha portato l'uomo, di nazionalità straniera, ad entrare nell'acqua gelida che scorre sotto il ghiaccio, incastrandosi diversi metri più in basso. La dinamica è ancora in fase di valutazione. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e la Guardia di Finanza di Entrèves. L'uomo è stato stato calato alla base della cascata, ma era già morto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

