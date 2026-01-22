L' operaio 25enne Andrea Cricca muore incastrato in un macchinario nel Torinese

Un incidente sul lavoro si è verificato nel Torinese, con il tragico decesso di Andrea Cricca, un giovane di 25 anni di Monteu da Po. L’operaio è rimasto incastrato in un macchinario impiegato nella lavorazione del fieno presso un’azienda agricola a Brusasco. L’accaduto sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza sul lavoro e la necessità di interventi preventivi nelle attività agricole.

È morto a 25 anni, per un incidente in un’azienda agricola, nel Torinese. Andrea Cricca, di Monteu da Po, era al lavoro ed è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per trattare il fieno, nella vicina Brusasco. A trovarlo senza vita sono stati i colleghi, poi la madre del giovane si è sentita male appena scoperto l’accaduto, tanto da avere avuto bisogno di soccorso dal personale del 118. Monteu da Po, sulle colline del Monferrato settentrionale, e Brusasco, sono due piccoli paesi del Chivassese, a Nord-Est di Torino, il primo sotto i mille abitanti, il secondo con meno di 1.500. Sono immersi nella campagna sulla riva destra del Po, dalla parte opposta del punto in cui c'è la confluenza della Dora Baltea. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me

