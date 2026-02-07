Satira a Baricella | vignetta su Salvini e Vannacci infiamma la politica il sindaco Mattioli nel mirino della Lega

La vicenda a Baricella diventa subito un caso. Il sindaco Omar Mattioli ha condiviso una vignetta satirica che mette in relazione Salvini e Vannacci a rifiuti da differenziare, scatenando reazioni forti dalla Lega. La polemica si infiamma e la città si divide tra chi difende la satira e chi la giudica inaccettabile.

La polemica politica a Baricella, in provincia di Bologna, ha assunto toni particolarmente accesi dopo la condivisione, da parte del sindaco Omar Mattioli, di una vignetta satirica che paragona il Ministro della Matteo Salvini e l'europarlamentare Roberto Vannacci a rifiuti destinati alla raccolta differenziata. L'immagine, apparsa sul profilo Facebook del primo cittadino, ha scatenato l'immediata reazione della Lega, che ha chiesto a gran voce le dimissioni di Mattioli, definendo il gesto "un fatto di una gravità inaudita" e uno "spettacolo degradante" che offende non solo i diretti interessati ma l'intera comunità.

