Il sindaco di Baricella, Mattioli, ha pubblicato un post che ha fatto discutere. Con una battuta, ha paragonato Salvini e Vannacci a rifiuti, dicendo che uno finisce nell’umido e l’altro nell’indifferenziata. La Lega ha subito reagito, criticando le parole del primo cittadino. La polemica è scoppiata in poche ore e sta facendo discutere sui social e tra gli abitanti del paese.

Baricella (Bologna), 6 febbraio 2026 – “Salvini e Vannacci si separano, uno va nell'umido e l'altro nell'indifferenziata”. Una frase che ha il sapore di una vera e propria bordata quella, citazione di un altro account, con cui su Facebook il sindaco di Baricella (Bologna) Omar Mattioli ha commentato la nuova esperienza politica del generale Vannacci, ormai ex Lega. Italy's deputy Prime Minister, Minister of Infrastructure and leader of Italian far-right League party (Lega) Matteo Salvini (L) and League party candidate for the upcoming European elections, General Roberto Vannacci (R), attend the presentation of Salvini's new book "Controvento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Paragona Salvini e Vannacci a rifiuti: ecco il post del sindaco di Baricella Mattioli che ha scatenato la reazione della Lega

Luca Paolorossi resta nel partito, ma avverte: “Il mio ruolo dipende da come la Lega si dimostrerà”.

Roberto Borghezio, ex eurodeputato e storico membro della Lega, ha deciso di uscire dal partito.

