Inter Milan sarà Sozza ad arbitrare il derby | i precedenti e un bilancio più a favore dei nerazzurri

Inter News 24 Inter Milan, l’arbitro Simone Sozza dirigerà il Derby della Madonnina, con un bilancio che sorride maggiormente ai nerazzurri. Sarà Simone Sozza, arbitro di Seregno, a dirigere il tanto atteso Derby della Madonnina tra Inter e Milan, in programma domani sera, domenica 23 novembre, alle ore 20:45 presso lo storico San Siro. Questa sarà la terza volta che Sozza si troverà a dirigere la stracittadina milanese, con precedenti che non mancano di contrastare le due squadre. L’ultima volta che ha arbitrato il Milan in un derby risale alla finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, vinta dal Milan, mentre la sua prima direzione fu un nettissimo 5-1 in favore dell’ Inter nel settembre 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com

