Inter Milan sarà Sozza ad arbitrare il derby | i precedenti e un bilancio più a favore dei nerazzurri
Inter News 24 Inter Milan, l’arbitro Simone Sozza dirigerà il Derby della Madonnina, con un bilancio che sorride maggiormente ai nerazzurri. Sarà Simone Sozza, arbitro di Seregno, a dirigere il tanto atteso Derby della Madonnina tra Inter e Milan, in programma domani sera, domenica 23 novembre, alle ore 20:45 presso lo storico San Siro. Questa sarà la terza volta che Sozza si troverà a dirigere la stracittadina milanese, con precedenti che non mancano di contrastare le due squadre. L’ultima volta che ha arbitrato il Milan in un derby risale alla finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, vinta dal Milan, mentre la sua prima direzione fu un nettissimo 5-1 in favore dell’ Inter nel settembre 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Inter, Chivu: “Non esistono favorite nei derby” ? L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani contro il Milan. ? #sportitalia #inter #derby #seriea #milan Vai su X
LA RIVELAZIONE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DEL DERBY Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby tra Inter e Milan, Allegri ha svelato un retroscena relativo all'estate del 2021, ovvero quella che è poi culminata con il suo ritorno alla Juventus: - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Milan dove vederla: canale tv e streaming - Data, orario, arbitro (milanese), telecronaca, formazioni - Derby tra Inter e Milan per la prima volta in uno stadio di San Siro di proprietà dei due club. affaritaliani.it scrive
Inter-Milan, i numeri del derby: precedenti, marcatori e statistiche - Ci avviciniamo all'attesissimo derby della Madonnina tra Inter e Milan che andrà in scena domenica sera a San Siro. Scrive msn.com
Inter-Milan 1-2: video, gol e highlights - Il Milan risponde alle critiche con una prestazione gagliarda e di qualità nel derby, batte l'Inter 2- sport.sky.it scrive