Inter furia sull' arbitro Chiffi e Var | Heggem e Bonny il caso sul rigore

Tra urla fuori tempo e cori bambineschi del semivuoto Al-Awwal Park, Bologna e Inter mettono in scena una partita più seria del contorno. Partita a corrente alternata. I primi minuti sono a tinte nerazzurre: la pressione degli uomini di Chivu sembra quella del Bologna e il gol di Thuram al 2’ ne è frutto. L’Inter si accontenta un po’ di questo vantaggio e dimentica che il Bologna non si fa condizionare dagli eventi. La pressione feroce dei ragazzi di Italiano sale e progressivamente cala la lucidità dei nerazzurri, in particolare quella di Bisseck che va scomposto con il braccio in un duello con Castro in area e provoca un rigore solare, che Chiffi inspiegabilmente dal campo non vede ma al monitor sì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

