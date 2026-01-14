Inter Lecce è una sfida che registra un dato storico: i giallorossi non segnano un gol ai nerazzurri a San Siro dal 2011. Analizzando i precedenti, emerge un predominio dell’Inter in questa sfida, con numeri che testimoniano la solidità della squadra di casa. Di seguito, i dettagli e le statistiche principali di questa partita, per un quadro completo e aggiornato.

Inter News 24 Inter Lecce, i precedenti tra le due squadre vedono un dominio nerazzurro: ecco tutti i numeri del match. Il match tra Inter e Lecce si presenta oggi come un test fondamentale per la gestione di Cristian Chivu. L'ex difensore del Triplete, dopo l'ottima parentesi al Parma e il ritorno a casa in estate, ha ereditato una squadra solida, mantenendo l'Inter ai vertici della Serie A. La sfida di San Siro contro i giallorossi è storicamente favorevole ai colori nerazzurri, ma richiede massima attenzione per evitare passi falsi nella corsa al titolo. Nella stagione precedente ( 20242025 ), l'Inter ha dominato entrambi i confronti: un netto 2-0 a Milano e un travolgente 0-4 al Via del Mare.

Inter Lecce, i precedenti parlano chiaro: i giallorossi non segnano un gol ai nerazzurri a San Siro dal 2011

