Sassuolo Inter numeri e precedenti | sfida mai facile per i nerazzurri

Dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato. La sfida con il Sassuolo non sarà semplice, ma i nerazzurri sono determinati a portare a casa i tre punti.

Sassuolo Inter. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Torino, l’ Inter volta immediatamente pagina e si rituffa nel campionato. La 24^ giornata di Serie A mette sulla strada dei nerazzurri il Sassuolo di Fabio Grosso, avversario da affrontare in trasferta in un momento chiave della stagione. La squadra di Cristian Chivu vuole dare continuità a un periodo estremamente positivo, mantenendo alta concentrazione e ritmo. Il Sassuolo, tornato quest’anno nella massima serie, ha avuto un impatto più che convincente sul campionato. I neroverdi stazionano a metà classifica con 29 punti e si affidano, come spesso accaduto in passato, all’esperienza e al talento di Domenico Berardi, da sempre una presenza ingombrante quando incrocia l’ Inter.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Parma Inter è una sfida che storicamente favorisce i nerazzurri, grazie ai precedenti e ai numeri positivi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

INTER vs Sassuolo | Bang Jay Epic Tapi Nerazzurri Tetap Menang ~ Part 1

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: SASSUOLO-INTER: Settore Ospiti aperto ai possessori di fidelity card Inter non residenti in Lombardia; Matchday | Serie A Women | Juventus-Sassuolo: precedenti, numeri e stato di forma; Sassuolo-Inter, la curva ospiti non sarà chiusa: ecco chi può acquistare il biglietto; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.

Sassuolo–Inter: dati, precedenti e numeri chiave della sfida di Serie ALa sfida tra Sassuolo e Inter mette a confronto due squadre con obiettivi molto diversi: i neroverdi cercano continuità e punti salvezza, mentre i nerazzurri vogliono consolidare la corsa al vertice ... msn.com

La differenza fra Sassuolo e Inter? È figlia di 1 partita e 4 argentiniPer la serie strano ma vero… nel 2023-2024 il Sassuolo, che a fine torneo sarebbe poi retrocesso in cadetteria, riuscì a battere i campioni. tuttomercatoweb.com

Dopo i divieti del Governo fino al 23 marzo per i tifosi dell'Inter, il Sassuolo ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti. facebook

Sassuolo-Inter, aperta la prevendita dei biglietti nel settore ospiti x.com