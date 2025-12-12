Grosso su Milan-Sassuolo | Andiamo in un bel campo contro una squadra forte Ecco cosa proveremo a fare…

In vista della sfida tra Milan e Sassuolo di domenica 14 dicembre alle 12:30, Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, ha commentato l'importante partita. Con entusiasmo e determinazione, Grosso ha sottolineato la qualità dell'avversario e l'obiettivo della sua squadra di affrontare al meglio questa sfida su un campo di livello.

grosso milan sassuolo andiamoSassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne" - Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Radio Tv Serie A in vista del match che i neroverdi giocheranno a San Siro contro il Milan nella giornata. tuttomercatoweb.com

