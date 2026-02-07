Sassari Santa Maria di Pisa | 34enne arrestato per sequestro e torture alla fidanzata 23 anni Violenza domestica

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Santa Maria di Pisa, nel quartiere di Sassari, con l’accusa di aver sequestrato e torturato la propria fidanzata di 23 anni. I Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno messo fine a quella che sembra essere stata una notte di violenza. La giovane donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre il 34enne ora si trova in cella in attesa di processo.

Orrore a Santa Maria di Pisa: 34 Anni Arrestato per Sequestro e Tortura della Fidanzata. Un'ombra di violenza si è allungata sul quartiere Santa Maria di Pisa a Sassari, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver sequestrato e torturato la propria compagna, una giovane donna di 23 anni. La vicenda, che ha scosso profondamente la comunità locale, si inserisce in un contesto di crescente allarme per la violenza di genere, un fenomeno in preoccupante aumento anche nella provincia sassarese, come evidenziato da recenti dati statistici regionali. I contorni di questo dramma, ancora avvolti nel riserbo investigativo, emergono a fatica, ma delineano un quadro di sofferenza e brutalità che lascia sgomenti.

