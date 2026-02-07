Sarri | Dopo il mercato ho una Lazio più giovane ma da tirare su Taylor è l' unico pronto

Dopo il mercato, Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa con un tono deciso. La Lazio, dice, ora è più giovane e ha bisogno di tempo per migliorare. Taylor è l’unico che si sente già pronto per giocare, mentre il tecnico avverte che la partita contro la Juventus sarà dura. I bianconeri sono in buona forma, ma Sarri avverte: nel calcio niente è scritto.

C'è la Juve, sfida complicata e di prestigio. In altro tempi avrebbe attirato tutte le attenzioni del mondo Lazio che invece in questo momento è distratto da mille altre cose, tra un mercato che ha rivoluzionato l'organico, il caso Romagnoli e le proteste dei tifosi. Maurizio Sarri preferisce però (è costretto a farlo, in realtà), concentrarsi unicamente sul campo, anche se poi qualche considerazione più generale la fa. "Anche a me - ammette il tecnico.- piacerebbe sognare, come piacerebbe ai tifosi. Però devo lavorare con quello che ho e cercare di fare il massimo". A proposito di "materiale" a disposizione, il mercato gliene ha fornito di nuovo.

