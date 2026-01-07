Lazio il dopo Guendouzi è già scritto | pronto l’affondo su Kenneth Taylor

La Lazio si prepara già a sostituire Matteo Guendouzi, lasciando spazio a Kenneth Taylor. La società ha definito le strategie per rafforzare il centrocampo, anticipando le eventuali cessioni. In questo contesto, l’attenzione è rivolta alle mosse di mercato e alla pianificazione futura, garantendo continuità e solidità alla squadra. Un’azione mirata che dimostra attenzione e prontezza nel gestire i cambiamenti in rosa.

La Lazio non aspetta che le cessioni diventino ferite aperte. Mentre l’uscita di Matteo Guendouzi prende forma, a Formello il vuoto è già stato riempito almeno sulla carta. Il centrocampo biancoceleste è pronto a cambiare volto, con una mossa che racconta una strategia precisa: ringiovanire senza abbassare il livello tecnico. Guendouzi verso l’addio, la Lazio anticipa il mercato. L’operazione che porterà Matteo Guendouzi al Fenerbahçe non è ancora ufficiale, ma nei corridoi del mercato viene considerata sostanzialmente definita. La cifra complessiva, bonus inclusi, si avvicina ai trenta milioni e rappresenta una plusvalenza importante per la Lazio. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Lazio, il dopo Guendouzi è già scritto: pronto l’affondo su Kenneth Taylor Leggi anche: Calciomercato Lazio, individuato l’erede di Guendouzi: affondo finale su Taylor dell’Ajax! Le cifre Leggi anche: Nico Paz pronto a lasciare Como, ma il futuro è già scritto: quel club gli sta già facendo posto in vista della prossima estate! L’indiscrezione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lazio-Napoli è la sua ultima partita in Serie A | addio da 25 milioni; Gazzetta dello Sport | Lazio-Napoli è Sarri contro Conte | identità a confronto. Lazio, Guendouzi ai saluti: c'è l'accordo con il Fenerbahce - Dopo la cessione di Castellanos, che ieri ha esordito con il West Ham, sconfitto in casa dal Nottingham Forrest in Premier League, il club biancoceleste ha ... msn.com

Guendouzi ai saluti, dopo Castellanos anche il francese lascia la Lazio: direzione Turchia, le cifre dell'affare - Il centrocampista biancoceleste resta a disposizione fino a domenica poi svuoterà l'armadietto per iniziare la sua nuova avventura ... tuttosport.com

Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: la scelta su Guendouzi - Maurizio Sarri ha scelto i calciatori con i quali affronterà la Fiorentina, nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato. msn.com

Lazio, addio a Guendouzi Plusvalenze record nell’era Lotito Dopo la cessione di Valentin Castellanos, anche Matteo Guendouzi potrebbe salutare la Lazio. Il centrocampista francese è finito nel mirino del Fenerbahce e la sua eventuale partenza rapprese - facebook.com facebook

Dopo il Taty, anche #Guendouzi lascia la Lazio nella finestra di gennaio! Lunedì fissato il suo addio a Formello! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.