Taylor esordio lampo alla Lazio | Sarri lo lancia dopo un solo allenamento

Kenneth Taylor ha esordito rapidamente alla Lazio, schierato dal tecnico Sarri già al suo primo allenamento con la squadra. La decisione di affidargli subito una maglia da titolare evidenzia la fiducia dell’allenatore nel suo potenziale e rappresenta un segnale importante per il suo inserimento nel gruppo. Un inizio che lascia intravedere un possibile ruolo centrale nel progetto tecnico della Lazio.

Una scelta che racconta più di mille conferenze stampa. Kenneth Taylor è arrivato, ha fatto un allenamento e si è ritrovato subito in campo, dal primo minuto, con la maglia della Lazio. Una decisione forte, quasi controcorrente, che Maurizio Sarri ha spiegato senza filtri prima e dopo la sfida con il Verona. Non un azzardo romantico, ma una necessità che diventa segnale. Un debutto immediato che dice molto. Quando Sarri ha ammesso di non aver mai schierato in carriera un giocatore dopo un solo allenamento, il messaggio era chiaro: la Lazio è in una fase in cui le scelte vanno fatte anche forzando i tempi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

