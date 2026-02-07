Sarri | Blocco delle trasferte? Per me è inaccettabile La pena collettiva è una sconfitta per le istituzioni

Domani sera Maurizio Sarri torna in panchina contro la Juventus, ma durante la conferenza stampa ha voluto chiarire subito alcuni punti. Ha detto chiaramente che il blocco delle trasferte è inaccettabile e che penalizzare le squadre per le decisioni delle istituzioni rappresenta una sconfitta per tutto il calcio. Sarri si è mostrato molto diretto, senza peli sulla lingua, e ha sottolineato come questa situazione possa danneggiare il rapporto tra il club e i tifosi.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Juve (domani alle 20:45), Maurizio Sarri ha anche affrontato il tema del suo rapporto con la società. I dettagli. Le parole di Sarri. Un giudizio sul mercato? Si gioca contro la Juve e si parte subito parlando di mercato? È inutile, io mi focalizzo sulle partite, tanto sai già come la penso. Ritengo che la squadra precedente fosse più pronta, mentre questa è composta da ragazzi che devono ancora maturare. Solo Taylor era già abbastanza preparato, ma deve ambientarsi al nostro campionato. Il suo inserimento sarà più rapido, per gli altri il percorso sarà più lungo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri: “Blocco delle trasferte? Per me è inaccettabile. La pena collettiva è una sconfitta per le istituzioni” Approfondimenti su Sarri Juve Blocco delle trasferte, l’autostrada è la nuova frontiera degli scontri tra ultras Il blocco delle trasferte e il crescente controllo sulle autostrade rappresentano nuove sfide per le tifoserie di Fiorentina e Roma. Battaglia ultrà Napoli e Lazio in autostrada, si rischia il blocco delle trasferte per tutta la stagione Scontro tra ultrà del Napoli e della Lazio in autostrada potrebbe portare al blocco delle trasferte per tutta la stagione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sarri Juve Sarri: Ora non possiamo sognare, serve realismo. Futuro? Vedremo a fine stagione…Maurizio Sarri, alla vigilia di Juventus-Lazio, ha presentato la sfida dell’Allianz Stadium in conferenza stampa: ecco le parole del tecnico biancoceleste. Leggi anche: Serie A, le probabili formazion ... lazionews.eu Sarri, il ritmo è giusto: dalla quinta in poi, la Lazio ha cominciato a volareLa falsa partenza pesa tantissimo, nei numeri e nella percezione. Ma racconta solo una parte della storia. La Lazio di Sarri ha iniziato la stagione in salita, con tre sconfitte (con Como, Sassuolo e ... corrieredellosport.it Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, sul futuro di Maurizio Sarri a margine della presentazione di Maldini, Motta e Przyborek: “Con lui anche dopo giugno Me lo auguro, altrimenti sarei un folle. Io lo chiamo ‘toscanaccio’, ridiamo insieme, il mister ha la battuta f facebook Moretto - #Lazio, #Sarri blocca la cessione di #Romagnoli: saltata la trattativa con l' #AlSadd x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.