Battaglia ultrà Napoli e Lazio in autostrada si rischia il blocco delle trasferte per tutta la stagione

Scontro tra ultrà del Napoli e della Lazio in autostrada potrebbe portare al blocco delle trasferte per tutta la stagione. La situazione evidenzia tensioni tra le tifoserie e può influire sulla partecipazione alle gare fuori casa, con possibili implicazioni per le prossime partite e la sicurezza pubblica. La vicenda sottolinea l’importanza di mantenere comportamenti responsabili per evitare conseguenze che coinvolgono l’intera comunità sportiva.

Scontro ultrà Napoli e Lazio in autostrada, si rischia il blocco delle trasferte per tutta la stagione La battaglia tra ultrà sull’autostrada rischia di avere conseguenze pesanti per la tifoseria del Napoli. Scrive il Corriere della Sera: Spran­ghe, caschi, petardi. Aste delle ban­diere usate come corpi con­tun­denti. Un arse­nale get­tato dai fine­strini di auto e mini­van, cir­con­dati dalla poli­zia. L’epi­logo di un’alba di vio­lenza fra ultrà ancora una volta sull’auto­strada. All’altezza di Ceprano, nel fru­si­nate, un cen­ti­naio di laziali si è scon­trato prima delle 6 di ieri con altret­tanti napo­le­tani diretti a Torino per assi­stere alla par­tita con la Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Blocco delle trasferte, l’autostrada è la nuova frontiera degli scontri tra ultrasIl blocco delle trasferte e il crescente controllo sulle autostrade rappresentano nuove sfide per le tifoserie di Fiorentina e Roma.

Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostradaL'Osservatorio valuterà nelle prossime ore un possibile blocco delle trasferte per Roma e Fiorentina, a seguito degli incidenti avvenuti sull'Autostrada A1.

Lazio Napoli 0-2 \\\ MAXI RISSA FINALE e 3 ESPULSI

Argomenti discussi: Ancora scontri tra tifosi in autostrada, centinaia di identificati; Nuovi scontri in autostrada, identificati 380 ultras; Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del #Napoli e della #Lazio sull’A1 (RomaToday) Gli scontri sono avvenuti tra Ceprano e Frosinone e hanno coinvolto gli ultras azzurri diretti verso #Torino e quelli laziali di ritorno da #Lecce. La Questura di #Roma ha ide; La battaglia comune degli ultrà di Milan e Inter per i biglietti in trasferta (molto più cari delle altre squadre).

ITALIA-MONDO | Circa 200 ultras incappucciati hanno trasformato l’autostrada A1 in un campo di battaglia alle porte di Bologna. Caschi e spranghe durante lo scontro tra tifosi di Fiorentina e Roma. La polizia indaga per identificare i responsabili - facebook.com facebook