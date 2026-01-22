Blocco delle trasferte l’autostrada è la nuova frontiera degli scontri tra ultras

Il blocco delle trasferte e il crescente controllo sulle autostrade rappresentano nuove sfide per le tifoserie di Fiorentina e Roma. Dopo i recenti scontri in autostrada, si apre un dibattito sulla gestione delle relazioni tra ultras e autorità, evidenziando come le strade siano diventate un nuovo fronte di confronto. Questa situazione invita a riflettere sulle modalità di confronto tra tifosi e sulle misure adottate per garantire la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il divieto di trasferte imposto ai tifosi della Fiorentina e della Roma dopo gli scontri in autostrada, apre a una riflessione ben più ampia in tema di tifoserie e nuovi modi di confrontarsi tra le parti. Ormai gli stadi sono diventati i posti più sicuri del mondo, di scontri non se ne vedono più o se ne vedono veramente pochi e tutti circoscritti. Ormai il campo si è spostato lungo le autostrade nazionali. E’ la nuova frontiera del confronto, studiare le mappe e i possibili incroci, quelli utili per generare le occasioni. Una lunga linea che attraversa l’Italia per studiare quale è il momento adatto e chi si incrocia lunga la strada con la possibilità di affrontarsi nel bel mezzo del traffico, tra macchine in fase di sorpasso e frenate brusche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostradaL'Osservatorio valuterà nelle prossime ore un possibile blocco delle trasferte per Roma e Fiorentina, a seguito degli incidenti avvenuti sull'Autostrada A1.

Scontri tra ultras Roma e Fiorentina, stop alle trasferte per le due tifoserie fino a fine stagioneIl ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte delle tifoserie di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in seguito agli scontri verificatisi in autostrada A1 vicino a Bologna tra gli ultras delle due squadre.

