Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume era scomparso ieri pomeriggio

È stato ritrovato senza vita il 70enne scomparso ieri pomeriggio a Rieti. Il suo corpo è stato rinvenuto sulle rive di un fiume, ponendo fine alle ricerche avviate immediatamente dopo la sua scomparsa. Le autorità stanno ora indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Ricerche terminate a Rieti, il 70enne scomparso ieri pomeriggio è stato ritrovato morto sulle rive di un fiume.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

