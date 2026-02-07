Sardegna ex moglie tormentata | il Tribunale allontana l’ex con divieto di dimora per violenze e minacce reiterate

Il Tribunale di Sassari ha deciso di allontanare un uomo dalla donna che aveva minacciato e picchiato ripetutamente. La donna, ormai esasperata, aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Dopo mesi di violenze e insulti, il giudice ha emesso un divieto di dimora nel comune, impedendo all’uomo di avvicinarsi alla donna e alla sua famiglia. Ora l’uomo non potrà più entrare nel suo quartiere, ma la donna resta sotto tutela.

Un divieto di dimora, una misura estrema dettata dalla necessità di proteggere una donna da un incubo di violenza e minacce. Un uomo di 68 anni, residente a Giba, in Sardegna, è stato allontanato dal territorio comunale con un'ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari, a seguito di un'indagine che ha portato alla luce un calvario di maltrattamenti e una persecuzione metodica nei confronti della sua ex moglie. La vicenda, che si trascina dal 2020, ha visto l'uomo incapace di accettare la fine della relazione, trasformando il rancore in una spirale di abusi verbali e fisici che hanno compromesso profondamente la serenità della vittima.

