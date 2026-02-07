Sardegna 68enne con divieto di dimora | anni di violenza e vessazioni contro l’ex moglie

Un uomo di 68 anni residente nella provincia di Oristano dovrà rispettare il divieto di dimora nel Comune. Il Tribunale di Cagliari ha deciso così, dopo aver ascoltato le accuse di maltrattamenti e vessazioni nei confronti della ex moglie. L’uomo, che da anni viveva con problemi di violenza, ora non potrà più avvicinarsi alla donna e alla sua casa. La vicenda si è conclusa con questa misura, che mira a tutelare la vittima.

Un uomo di 68 anni, residente nella provincia di Oristano, dovrà rispettare il divieto di dimora imposto dal Tribunale di Cagliari a seguito di una denuncia per maltrattamenti ai danni della sua ex moglie. L'ordinanza, eseguita dai carabinieri della Stazione di Giba, segna un punto cruciale in una vicenda protrattasi per anni, caratterizzata da vessazioni, minacce e aggressioni fisiche che hanno costretto la vittima a vivere in uno stato di costante apprensione. La notizia, giunta in redazione nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, apre uno squarcio su una realtà purtroppo diffusa, quella della violenza domestica che continua a insidiare la sicurezza e la serenità di molte donne in Sardegna e in tutta Italia.

