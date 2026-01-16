Minacce vessazioni e divieto di avvicinamento | il processo mette in luce anni di abusi

Si è concluso il processo a Forino, che ha visto condannare un uomo a oltre tre anni di carcere per aver orchestrato anni di abusi nei confronti della propria compagna, tra violenze fisiche, psicologiche ed economiche. L’udienza ha fatto luce su un periodo di vessazioni e minacce, culminato con il divieto di avvicinamento. Un caso che evidenzia l’importanza della tutela delle vittime di violenza domestica e delle procedure giudiziarie a tutela dei soggetti più vulnerabili.

Forino–Montoro. Si è concluso ieri il processo a carico di un uomo di Forino, condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per episodi di violenza fisica, psicologica ed economica nei confronti della compagna, originaria di Montoro, tra il 2019 e l'agosto 2024.La condanna prevede inoltre.

