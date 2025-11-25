Sanremo 2026 artisti in fuga | da Tiziano Ferro ad Annalisa perché i big rifiutano il palco dell’Ariston
Il Festival di Sanremo starebbe vivendo una fase del tutto nuova. A soli tre mesi dall’avvio dell’edizione prevista per febbraio 2026, il direttore artistico Carlo Conti si trova davanti a uno scenario inaspettato per Sanremo 2026: diversi artisti di primo piano hanno infatti scelto di non prendere parte alla gara musicale più rilevante del Paese. Carmen Consoli (da Repubblica) Secondo quanto riportato dal Messaggero, tra i nomi che avrebbero declinato l’invito compaiono artisti di grande richiamo come Tiziano Ferro, Annalisa e Carmen Consoli. Colpisce soprattutto il no di Ernia, rapper oggi tra i più ascoltati grazie all’album Per soldi e per amore, che ha dichiarato di non sentire alcuna necessità di salire sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
