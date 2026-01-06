Maxi concorsi nella sanità | 426 assunzioni in Friuli Venezia Giulia
L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) di Udine ha pubblicato 10 concorsi pubblici per 426 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore sanitario del Friuli Venezia Giulia. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali e sono rivolte a candidati con differenti qualifiche. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per chi cerca stabilità e un impiego nel sistema sanitario regionale.
Maxi piano di assunzioni nella sanità del Friuli Venezia Giulia. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) di Udine ha indetto 10 concorsi pubblici per la copertura di 426 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da distribuire presso i vari enti del Servizio sanitario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
