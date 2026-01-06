Maxi concorsi nella sanità | 426 assunzioni in Friuli Venezia Giulia

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) di Udine ha pubblicato 10 concorsi pubblici per 426 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore sanitario del Friuli Venezia Giulia. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali e sono rivolte a candidati con differenti qualifiche. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per chi cerca stabilità e un impiego nel sistema sanitario regionale.

