Il mito spagnolo della Schlein si sgretola | il vero volto del modello Sanchez

L'Italia che immagina Elly Schlein si ispira al modello spagnolo di Pedro Sánchez, ma i recenti fallimenti di Macron, dei socialisti francesi, dei laburisti inglesi e dei socialdemocratici tedeschi mettono in discussione questa prospettiva. La segretaria dem sembra cercare nel leader iberico un esempio, ma il suo vero volto e le sue strategie restano ancora da scoprire.

L'Italia che sogna Elly Schlein somiglierebbe molto alla Spagna. Visti i fiaschi di Emmanuel Macron e dei socialisti francesi, dei laburisti inglesi e dei socialdemocratici tedeschi, la segretaria dem, nel suo pantheon, accanto a Maurizio Landini, ha riservato un posto a un leader mediterraneo: Pedro Sánchez. Economista madrileno, 53 anni, spigliato, piacente. Il numero uno del Partito socialista operaio è premier dal 2018, quando spodestò Mariano Rajoy e i popolari. Un anno dopo, sotto la sua guida, il Psoe tornò a vincere le elezioni; non accadeva da 11 anni. Eppure, i governi di Sánchez sono stati più il frutto di scaltre alchimie politiche, che di entusiaste investiture popolari.