Al via il primo Campionato interprovinciale di Mamanet Csi

Martedì sera si è aperto il primo Campionato interprovinciale di Mamanet Csi nella palestra Saffi di Forlì. L’evento, alla presenza di rappresentanti istituzionali come l’assessore Kevin Bravi e la presidente Cristina Tassinari, rappresenta una nuova occasione di aggregazione e sportività tra le province. La competizione si inserisce nel contesto delle iniziative promosse dal Csi per valorizzare il movimento e il benessere delle comunità locali.

🔗 Leggi su Forlitoday.it

