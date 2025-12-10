Campionato nazionale Csi De Marchi e Landi a medaglia

Il palasport di Tregnago, nel veronese, ha aperto la stagione del campionato nazionale Csi 2025/2026 con la prima tappa interprovinciale, attirando più di 700 partecipanti. Tra le protagoniste, De Marchi e Landi si sono distinte conquistando importanti medaglie, in un evento che ha segnato l’avvio di un nuovo emozionante circuito sportivo.

Il palasport di Tregnago, nel veronese, ha ospitato la prima tappa del campionato nazionale Csi del circuito 20252026, con la fase interprovinciale che ha raccolto oltre 700 starters. Il Karatemantova di Ferrara ha presentato a questo appuntamento due atleti, che hanno centrato un poker di medaglie raccogliendo due ori e due argenti. La dodicenne Sara Landi si presenta nella categoria di kata cinture marroninere per la classe d’età esordienti, conquistando il secondo posto per appena un decimo di punto; subito dopo eccola esibirsi nel kata creative, dove non lascia spazio a dubbi da parte dei giudici aggiudicandosi la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato nazionale Csi. De Marchi e Landi a medaglia

